Consumo de carne de peba oferece riscos graves à saúde e é crime ambiental

O consumo de carne de peba, ainda presente em algumas regiões do país, representa um sério risco para a saúde pública. O animal silvestre pode ser portador de diversos parasitas, bactérias e vírus responsáveis por doenças como leptospirose, salmonelose, verminoses e até infecção pelo Trypanosoma cruzi, agente causador da Doença de Chagas.

De acordo com especialistas em saúde e vigilância sanitária, não existe forma segura de consumir carne de animais silvestres sem inspeção veterinária. A falta de controle, associada às condições inadequadas de abate e armazenamento, aumenta ainda mais o risco de contaminação.

Além dos perigos biológicos, a prática também configura crime ambiental. A caça, o transporte e o consumo de espécies silvestres, como o peba, podem resultar em multas e até detenção, conforme prevê a legislação brasileira. Órgãos ambientais e profissionais de saúde reforçam o alerta: evitar a carne de peba é proteger a saúde, o meio ambiente e as espécies nativas. (A Notícia Portal com informações da Página Bico Notícias)