REDENÇÃO: Operação policial resulta na prisão de cinco pessoas e apreensão de armamentos

Na tarde deste domingo (11), durante uma operação, a polícia prendeu cinco pessoas e apreendeu armamentos em Redenção, sul do Pará.

Duas equipes de policiais foram acionadas via NIOP para responder a uma ocorrência de desordem e uso de entorpecentes na Rua Luiz Vargas Dumont, próximo à Santa Ernestina. Após o chamado, as guarnições se dirigiram ao local e identificaram Saymon Cruz Vieira, que estava com mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a presença de itens ilegais no local, Vieira admitiu a posse de um fuzil calibre 7,62 e munições em outro local, fora da zona urbana.

O Oficial de Dia do 7° BPM foi informado sobre as declarações de Vieira, autorizando o deslocamento das guarnições até o local indicado por ele. Ao chegarem lá, os policiais abordaram e identificaram Marciano Nogueira Nunes e José Alves Mendes.

Nunes relatou ter sido avisado sobre a chegada da polícia e tentou se desfazer do armamento, jogando-o próximo à residência. Além disso, Marcelo de Sousa Conceição e Álvaro Luiz Rocha Guimarães foram identificados no alojamento.

Durante a investigação, Marcelo admitiu ter auxiliado José na tentativa de se livrar do armamento, que foi encontrado pelas guarnições. Tratava-se de um fuzil Mosquefal Imbel M968 calibre 7,62 com numeração raspada, além de 14 munições intactas e 50 munições de calibre .30, localizados atrás do alojamento.

Todos os envolvidos foram detidos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, após realização de exame de corpo delito. (A Notícia Portal/ Ana Luiza Oliveira)