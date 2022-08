Influencer paraense faz cirurgia de aumento peniano e brinca com o resultado

A cirurgia íntima masculina ganhou holofotes depois que o cantor Tiago, da dupla com Hugo, resolveu divulgar que realizou um procedimento. A faloplastia foi a cirurgia escolhida por ele, que durou cerca de duas horas. O procedimento consiste no aumento do comprimento e do diâmetro do pênis.

O influencer paraense Elias Quaresma também realizou a cirurgia. Ele contou no seu perfil no Instagram que realizou o procedimento que muda o diâmetro e comprimento: “o meu pênis era considerado de forma normal”.

Ele relatou ainda que se motivou após as informações divulgadas pelo cantor Tiago. No caso de Elias, a cirurgia durou quatro horas e foi realizada em Blumenau, em Santa Catarina.

O influenciador brincou com o resultado do procedimento e fez uma associação com o ator pornô Kid Bengala, conhecido pelo tamanho do seu pênis. (Portal Debate, com informações de O Liberal)