Pau D’Arco, Irituia e Baião estão entre os municípios contemplados com recursos da Defesa Civil Nacional

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta terça-feira (20) o repasse de R$ 3,7 milhões para ações de resposta e recuperação em 12 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. Entre os estados beneficiados estão o Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e, com destaque, o Pará, que teve três municípios contemplados: Pau D’Arco, Irituia e Baião.

O maior valor entre os municípios paraenses foi destinado a Irituia, com R$ 765.783,00, seguido por Pau D’Arco, que receberá R$ 575.477,00, e Baião, com R$ 100.758,00. Os recursos serão utilizados em ações emergenciais como reconstrução de infraestrutura danificada, assistência à população desabrigada e medidas de prevenção de novos desastres.

Critérios técnicos definem os repasses: Os valores foram estabelecidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional, levando em conta fatores como o valor solicitado no plano de trabalho, a magnitude do desastre e o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Como os municípios podem solicitar apoio: Cidades que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR. O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), onde os municípios apresentam seus planos de trabalho. Após análise técnica da Defesa Civil Nacional, os valores são aprovados e liberados oficialmente.

Capacitação para gestores municipais: O MIDR também oferece cursos online gratuitos para agentes municipais e estaduais de defesa civil. O objetivo é preparar as equipes locais para lidar com situações de emergência de forma mais rápida e eficiente, utilizando corretamente o sistema S2iD. (A Notícia Portal com informações do Site Brasil 61/Foto: Divulgação)