Homem é esfaqueado e suspeito é preso após se esconder em mata em Cumaru do Norte

Por volta das 15h40, de segunda – feira ( 25) a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de esfaqueamento no Projeto Cumaru, a cerca de 7 km da sede de Cumaru do Norte, no sul do Pará.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, José de Ribamar Silva do Nascimento, com um ferimento no abdômen causado por um objeto perfurocortante. Mesmo ferido, ele conseguiu informar que o autor da agressão seria um homem conhecido como “Sapecado”, que residiria próximo ao campo, perto do local do ataque.

Com essas informações, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito, identificado como Carlos Daniel Barbosa Lima. Ao perceber a chegada da equipe, ele tentou se esconder em uma área de mata próxima à sua residência, mas foi encontrado e preso.

Carlos Daniel foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. O estado de saúde da vítima não foi informado. (A Notícia Portal com informações a Voz do Povo Carajás)