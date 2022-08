SANTA MARIA DAS BARREIRAS: Caminhão cai da ponte e motorista morre em acidente no Pará

Um acidente com vítima fatal marcou a noite da quarta-feira (03), no município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

A vítima foi o motorista Gustavo Borges (23), conhecido popularmente por “Ximbinha”, que dirigia um caminhão de transporte de gado e caiu em uma ponte localizada sobre o Rio Anta, que liga a região da Serra Azul em Santa Maria das Barreiras, distante cerca de 80 Km do Distrito de Casa de Tábua.

No acidente, a vítima ficou presa nas ferragens do caminhão e quando foi retirado de dentro da cabine por populares não estava mais com vida.

A vítima residia na cidade de São Félix do Xingu, para onde o corpo foi transladado para ser sepultado.

A Polícia Civil do distrito de Casa de Tábua, vai instaurar um inquérito policial para investigar as causas do acidente. (A Notícia Portal / com informações de Dol Carajás)