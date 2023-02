Cerca de 100 mulheres estiveram no “TALK DELAS”, evento do CMEC.

Cerca de 1000 mulheres estiveram reunidas no 2º evento do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), O “Talk Delas” que aconteceu na noite desta quarta-feira (15) na sede da igreja Sara Nossa Terra em Redenção.

O evento teve como atração principal, a entrevista com a empresária Ivanilde Galvão, proprietária da Agência de Viagens “Ivanilde Turismo”. Mas também teve “Pitch” da Milhas Viana (Diretora Mary Kay) e do Cícero Jr (Especialista em estratégia digita).

O objetivo da CMEC por meio do “TALK DELAS” é Incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer negócios liderados por mulheres, além de criar networking e angariar novas filiadas para que o conselho se fortaleça e tenha mais representatividade perante o poder público para captar recursos que promovam a qualificação e o desenvolvimento das mulheres no mundo dos negócios.

A presidente do CMEC, empresária Auriceia Araújo e a Diretora de capacitação e expansão, Lucilene Cardoso foram quem entrevistaram a Ivanilde Turismo, que compartilhou dos seus desafios como mulher no mundo dos negócios, contou sua história de vida, sobre como venceu a depressão após perder seu marido, como construiu o seu próprio negócio, as dificuldades da pandemia e contou histórias marcantes da sua carreira.

“Eu estou saindo daqui impactada com a história de superação dessa empresária fantástica, mulher que saiu lá do fundo do poço e ainda trouxe água pra saciar a sede de muita gente” Comentou a presidente Auriceia sobre a entrevista com Ivanildes.

Em entrevista ao A Notícia Portal, Ivanilde Turismo deixa recado: “Que vocês nunca desistam. Que todos os não’s que você receber durante sua caminhada seja degraus para te capacitar, pra te preparar pro sim”.

A diretoria do CMEC tem a seguinte composição: Presidente, Auriceia Araújo; Vice-Presidente, Karine Ribeiro; Diretora Secretária, Fabiana Inácio; Diretora administrativa e financeira, Ludimila de Oliveira; Diretora de capacitação e expansão, Lucilene Cardoso; Diretora de eventos, comunicação e marketing, Gardeny Santos; Diretora de responsabilidade social, Jessyca Lucena; 1ª Suplente, Maysa Remidio; 2ª suplente, Mônica Santos e 3ª suplente, Vera Lúcia Mota. (A Notícia portal – Ana Luiza Oliveira/ da redação).