MICHEL PEREIRA, O PARAENSE VOADOR, ENFRENTA NIKKO PRICE NO UFC 206, EM LAS VEGAS

O lutador brasileiro Michel Pereira tem seu retorno ao octógono marcado. O “Paraense Voador” vai enfrentar o americano Niko Price no UFC 264, no próximo dia 10 de julho, em Las Vegas. O confronto no peso-meio-médio foi noticiado inicialmente pela agência de notícias “Ag. Fight” e confirmado oficialmente pela organização.

Pereira, 27, venceu suas últimas duas lutas no UFC, incluindo uma finalização contra Zelim Imadaev que chamou a atenção e uma decisão unânime contra Khaos Williams. Conhecido por seus golpes inusitados e acrobacias no cage, o Paraense Voador traz um cartel de 25 vitórias, 11 derrotas e dois “No Contests” (lutas sem resultado).

Niko Price, 31, vive fase de altos e baixos. Ele vem alternando vitórias e derrotas desde 2018 e teve um empate contra Donald Cerrone na luta mais recente, que acabou anulado porque Price testou positivo para uso de maconha – a Comissão Atlética de Nevada ainda pune o uso da substância. “The Hybrid” traz um cartel de 14 vitórias, quatro derrotas e dois “No Contests”.

O UFC 264 destaca a trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Além de Pereira, outros dois brasileiros já estão escalados no evento: Gilbert Durinho, que enfrenta Stephen Thompson, e Jennifer maia, que encara Jessica Eye. Confira o card atualizado: