Investimento da Equatorial Pará promove melhorias no sistema elétrico

A Equatorial Pará segue avançando com obras estratégicas no município de Cumaru do Norte, no extremo Sul do Estado, com o objetivo de modernizar a rede elétrica e tornar o fornecimento de energia ainda mais seguro e contínuo para a população.

Para cronograma de melhorias que já está em execução, para ano de 2025 a distribuidora previu um investimento de R$19.1 milhões que serão revestidos para ações como a construção e ampliação da rede elétrica; reforço operacional e ainda para a manutenção da rede com a instalação de equipamentos. Ao todo cerca de 2.700 clientes serão beneficiados com o aporte.

Na fase prevista para ocorrer na primeira quinzena de agosto, as equipes farão a energização de quatro religadores automáticos que atendem o município. Os equipamentos atuam de forma preventiva e inteligente, isolando falhas temporárias e evitando interrupções de energia que podem afetar toda a rede. A tecnologia também reduz significativamente o tempo de desligamentos e melhora a confiabilidade do sistema.

“O fornecimento de energia precisa acompanhar o crescimento e as necessidades da população. Com essas obras, garantimos um serviço mais eficiente, que traz segurança e mais tranquilidade para os nossos clientes”, afirma Juarez Rocha, gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará. As melhorias fazem parte de um plano contínuo da distribuidora para fortalecer a infraestrutura elétrica em diversas cidades do Sudeste paraense, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Assessoria de Imprensa Equatorial/ Foto: Divulção)