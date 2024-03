Pará está entre os três Estados que lideram a redução de homicídios no Brasil, segundo Monitor da Violência

O estado do Pará alcançou um marco importante na redução da criminalidade, registrando uma queda de 13,7% no ano de 2023, conforme apontado pelo Monitor da Violência, uma iniciativa do Portal G1 em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa redução representa a preservação de 1.648 vidas, sendo a quinta maior queda no país em termos percentuais.

Entre os 21 estados que apresentaram redução, o Pará se destaca como um dos três líderes na redução do número de homicídios, ao lado da Bahia e São Paulo. Os dados revelam uma diminuição de 327 mortes em comparação com o ano anterior, totalizando 2.068 casos de homicídios em 2023, em contraste com os 2.395 registrados em 2022.

Além disso, o estado paraense ocupa o quinto lugar no país em relação à queda nos indicadores globais de criminalidade, com uma redução de 13,7%. Esses resultados são atribuídos pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado, a um trabalho ostensivo e integrado mantido ao longo de cinco anos de gestão.

Os investimentos em segurança pública no Pará têm sido amplos e diversificados nos últimos anos, incluindo ações integradas entre os órgãos do Sistema de Segurança, aumento do potencial investigativo, aquisição de equipamentos de alta tecnologia, armamentos e expansão do efetivo policial. Além disso, projetos sociais como as Usinas da Paz têm desempenhado um papel crucial, proporcionando ações sociais, de saúde e educação em comunidades anteriormente afetadas pela violência, contribuindo assim para a redução dos índices criminais e proporcionando maior segurança aos cidadãos paraenses. (A Notícia Portal com informações de Agência Pará)