FLORESTA DO ARAGUAIA-PA: Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Um homem foi preso no último fim de semana pela Polícia Militar de Floresta do Araguaia, no sul do Pará, pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo informações da polícia, a guarnição recebeu uma denúncia de que um homem estava circulando pelas ruas em uma motocicleta, estava armado e possivelmente vendendo drogas para usuários no centro da cidade.

Com informações das características do suspeito, cor e modelo da motocicleta, a guarnição militar passou a procurar pelo elemento pela cidade. Depois de várias incursões, o elemento foi localizado.

Ao ser feita a abordagem e revista pessoal no suspeito, foi encontrado 25 petecas da substância conhecida como crack, 14 munições de calibre 22, 11 munições de revólver calibre 38 e revólver Taurus, calibre 22.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pela acusação de tráfico de droga e posse ilegal de arma de fogo.

