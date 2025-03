Prefeito Valber Milhomem fortalece a Educação de Jovens e Adultos em Bannach

Na última sexta-feira (14), o prefeito de Bannach, Valber Milhomem, participou de uma reunião na Escola Maria Isabel com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), professores, coordenadores e a diretora da instituição. O encontro reforçou o compromisso da gestão municipal com a educação e destacou a importância da EJA para a inclusão e erradicação do analfabetismo no município.

Durante a reunião, o prefeito ressaltou a satisfação em ver o empenho e a determinação dos alunos em voltar para a sala de aula. A EJA é uma política educacional que possibilita a conclusão do ensino fundamental para aqueles que não tiveram essa oportunidade anteriormente, incluindo servidores públicos que ainda não possuem essa formação.

“Estamos oferecendo educação de qualidade para todas essas pessoas, principalmente os servidores públicos que ainda não têm ensino fundamental. Estamos buscando esses servidores, fazendo com que eles possam vir até a sala de aula, concluir seus estudos e avançar ainda mais”, destacou Valber Milhomem.

Além da Escola Maria Isabel, a EJA está disponível nas localidades de Pista Branca e Pintolândia, ampliando o acesso à educação para jovens e adultos do município. O prefeito também fez um convite para que mais pessoas aproveitem essa oportunidade e realizem suas matrículas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e o desenvolvimento social, garantindo que mais cidadãos tenham acesso ao ensino e possam melhorar suas condições de vida por meio do conhecimento. (Emily Dulcio / Portal a notícia)