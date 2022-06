Redenção: Cavalgada da 25° Expo acontece domingo

A volta, após 2 anos, da Expo do Polo Carajás, gera grande expectativa para a realização da tradicional cavalgada. Um dos eventos que marcam a abertura de uma das maiores Feiras de Exposição Agropecuária da região norte.

A cavalgada será realizada no domingo dia 05 de junho com saída em frente ao parque de exposições Pantaleão Lourenço Ferreira a partir das 8h30min. Até o presente momento, 25 comitivas já foram inscritas pelo Sindicato Rural de Redenção (SRR). O cortejo irá percorrer as principais ruas e avenidas da cidade de Redenção e terminará segundo a organização do evento na Avenida Brasil. Como já é tradição no evento, também terá o sorteio de uma motocicleta Honda Fan 150 0KM, oferecimento do Sindicato Rural de Redenção e Arauto Motos.

A estimativa é que aproximadamente 2600 animais estarão presentes no evento que terá na sua estrutura bebedouros disponíveis, localizados em locais estratégicos, para amenizar a temperatura.

O Sindicato Rural de Redenção preocupa-se bastante em seguir os regulamentos contra maus tratos de animais e promete fiscalizar com rigor qualquer ocorrência desse tipo e denunciar possíveis agressores. A cavalgada terá apoio da Polícia Civil, Militar e Secretaria de Meio Ambiente do Município. (Portal a Notícia – da Redação)