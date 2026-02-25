Moradores do Sul do Pará conquistam habilitação gratuita pelo programa CNH Pai D’Égua

O governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (25), a entrega de 350 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) por meio do programa social CNH Pai D’Égua, no município de Redenção, no Sul do Pará. A cerimônia ocorreu no Sindicato Rural de Redenção, no bairro Alto Paraná, e contemplou beneficiários que concluíram todas as etapas do processo, incluindo exames teóricos e práticos.

Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho destacou os investimentos do Estado na região e reforçou o compromisso com o desenvolvimento do Sul do Pará.

“É uma alegria estar em Redenção e poder apresentar resultados concretos do trabalho que estamos realizando nessa região. Nosso governo tem investido em infraestrutura, educação, saúde e apoio ao setor produtivo, porque entendemos a importância estratégica dessa região para a economia do Estado. Seguiremos trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer quem produz e garantir mais qualidade de vida para a população”, ressaltou.

Localizada a cerca de mil quilômetros de Belém, Redenção representa um dos principais polos econômicos do Sul do Estado. O município tem na pecuária de corte sua principal atividade econômica, com forte presença da produção bovina, além de comércio consolidado e serviços que atendem toda a região. A dinâmica produtiva exige deslocamentos constantes entre fazendas, frigoríficos, centros urbanos e rodovias estaduais e federais, realidade que torna a habilitação um instrumento estratégico para inserção e permanência no mercado de trabalho.

Nesse cenário, a CNH gratuita representa oportunidade concreta de geração de renda. Para muitos trabalhadores da região, estar habilitado significa ampliar possibilidades de atuação como motorista, operador de veículos rurais, entregador, representante comercial ou prestador de serviços. A regularização também contribui para a segurança viária e para a formalização profissional.

A vice-governadora, Hana Ghassan, também ressaltou o momento de crescimento vivido pelo Estado e a importância da parceria com os municípios para ampliar investimentos e oportunidades. “O Pará vive um momento de crescimento, com recordes na geração de emprego e aumento da produção. Estamos investindo em infraestrutura, educação, saúde, habitação e apoiando a agricultura familiar, porque desenvolvimento se faz com ações concretas. Seguiremos trabalhando em parceria com os municípios para garantir mais renda, mais oportunidades e um futuro melhor para as famílias paraenses”, afirmou.

Além de moradores de Redenção, receberam o documento candidatos de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco e Rio Maria, fortalecendo o alcance regional da política pública. Todos os beneficiários finalizaram os procedimentos administrativos e foram convocados pela comissão do programa após aprovação nas etapas obrigatórias.

Entre os beneficiários está a técnica de enfermagem Maria Rita Gomes Gonçalves, de Redenção, que comemorou a conquista da primeira habilitação e destacou a oportunidade proporcionada pelo programa social. “Eu só tenho a agradecer. A gente não tinha condição de tirar a carteira agora, então foi uma grande oportunidade que o governo deu para nós. O processo foi muito rápido, as aulas passaram rápido, a prova também, e deu tudo certo. Agora, habilitada, eu posso trabalhar, viajar, me locomover com mais segurança. É uma conquista que muda a vida da gente. Estou muito feliz e agradecida por essa oportunidade”, agradeceu.

Moradora da zona rural, a lavradora Raylany Vieira, destacou que a habilitação vai representar mais autonomia e continuidade no trabalho no campo. “Vai facilitar bastante agora. Antes, eu não podia nem fazer o translado até Redenção porque não era habilitada. Dependia do meu esposo para tudo. A partir de hoje estou habilitada e posso sair, viajar e trabalhar sem preocupação. Eu trabalho na zona rural, fazendo entregas de produtos da fazenda, então isso vai me ajudar muito. Quando meu esposo não podia ir, eu ficava parada. Agora não paro mais. O programa veio ajudar muita gente, não só aqui no nosso município, mas em vários outros também. Chegou o grande dia de pegar minha CNH e estou muito feliz. Só tenho a agradecer”, relatou.

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destacou que o programa é uma política pública consolidada, com alcance em todas as regiões do Pará, “O CNH Pai D’Égua garante acesso gratuito à habilitação para pessoas de baixa renda e representa uma oportunidade real de inclusão social. O programa contribui para a geração de renda, amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e fortalece a segurança no trânsito em todo o Estado. É uma iniciativa que transforma vidas e impacta diretamente o desenvolvimento dos municípios”, explicou.

O programa CNH Pai D’Égua assegura a emissão gratuita da primeira habilitação, além de adição ou mudança de categoria para pessoas de baixa renda. Com a entrega realizada em Redenção, o governo do Estado amplia o alcance da política pública no sul do Pará e reforça o compromisso com inclusão social, mobilidade e desenvolvimento regional. ( A Notícia Portal com informações de Brendo Freitas/ Ascom Detran/ Fotos: Pedro Guerreiro e Marcelo Lelis/ Agência Pará)