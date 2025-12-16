Implantação de indústria de etanol e construção de aeroporto vão impulsionar a economia na região Araguaia

Na tarde desta terça-feira (16), o presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás), Célio Marcos ‘Nego’ (MDB), juntamente com prefeitos da região Araguaia e empresários, foi recebido pelo governador Helder Barbalho (MDB) em Belém.

A vice-governadora Hanna Gassan (MDB) também participou do encontro, ocasião em que foi anunciado que será implantada a 1ª Indústria de Etanol na região Araguaia. Investimentos que vão alavancar a economia da região, gerando empregos e renda.

Outro anúncio importante foi a construção de um aeroporto privado que dará suporte para o desenvolvimento regional. A empresa Rio Pison, que tem à frente o visionário empresário Fábio Santiago, é uma das operadoras que vai implantar o aeroporto.

A pedra fundamental da indústria foi anunciada pelo governador Helder Barbalho. O presidente da AMAT Carajás destacou que esse acontecimento será o início de um novo marco para a região.

A região aguarda ansiosamente por este novo ciclo de desenvolvimento. “Este é um dia histórico para Cumaru do Norte e para toda a região. Estamos confiantes de que este projeto irá transformar a nossa realidade e trazer prosperidade para as nossas famílias”, declarou Nego.

A implantação da Indústria do Etanol é um passo importante para a diversificação da economia regional e para a geração de empregos de qualidade. A expectativa é que este projeto seja apenas o início de uma série de investimentos que irão transformar a região em um polo de desenvolvimento econômico e social (A Notícia Portal).