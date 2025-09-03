Prefeito em exercício assina convênio de R$ 400 mil para realização da Feira Agropecuária

A Prefeitura de Tucumã oficializou, na tarde de terça-feira (2), a assinatura de um convênio no valor de R$ 400 mil destinado à realização da Exposição Agropecuária de Tucumã e Ourilândia do Norte ( Exportour ). O ato foi conduzido pelo prefeito em exercício, Raphael Antônio, em cerimônia realizada no gabinete do executivo, no Palácio dos Pioneiros.

O recurso é proveniente de verba própria do município e reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento do setor agropecuário, considerado um dos pilares da economia local.

Durante a assinatura, Raphael Antônio destacou a importância da parceria entre o poder público com o agronegócio e ressaltou o impacto do evento para a região.

“A Feira Agropecuária de Tucumã e Ourilândia é uma das maiores vitrines do agronegócio no sul e sudeste do Pará. Nosso objetivo com esse investimento é apoiar os produtores, gerar oportunidades de negócios e movimentar a economia local, além de proporcionar lazer e cultura para a população”, afirmou o prefeito em exercício.

Segundo ele, o convênio é um passo importante para garantir que a programação da feira ocorra com estrutura adequada e ofereça visibilidade a produtores rurais, empreendedores e artistas da região. A Feira Agropecuária de Tucumã e Ourilândia do Norte já é tradicional no calendário de eventos do Pará e atrai visitantes de diferentes cidades, impulsionando setores como comércio, hotelaria, serviços entre outros. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos Wesley Costa Fato Regional)