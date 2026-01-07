Prefeito Domingo Enfermeiro inicia programa habitacional com entrega de casa construída com recursos próprios

Pau D’Arco, na região do Araguaia paraense, deu um passo importante na política de habitação social. A gestão do prefeito Domingo Neto, conhecido como Domingo Enfermeiro (MDB), realizou nesta segunda-feira (6) a entrega da primeira casa do programa habitacional “Viver Melhor”, iniciativa criada para garantir moradia digna a famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega ocorreu no setor Vale da Benção e beneficiou o senhor Cícero, contemplado com uma residência de alvenaria construída com recursos próprios do tesouro municipal. O projeto foi viabilizado após a aprovação do respectivo projeto de lei pela Câmara Municipal de Pau D’Arco.

A solenidade contou com a presença do prefeito, da primeira-dama Vanessa Castor e da Secretária Municipal de Promoção Social, pasta responsável pelo acompanhamento social das famílias beneficiadas.

Em vídeo institucional divulgado nas redes sociais, o prefeito Domingo Enfermeiro destacou a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipal, ressaltando o papel dos vereadores na aprovação do programa. O gestor também enfatizou o trabalho da primeira-dama à frente das ações sociais, afirmando que o projeto tem transformado sonhos em realidade.

“Essa casa representa dignidade e respeito às pessoas. É fruto de muito trabalho, planejamento e compromisso com quem mais precisa”, afirmou o prefeito, ao destacar que o investimento foi realizado integralmente com recursos do próprio município.

O programa “Viver Melhor” prevê a construção de novas unidades habitacionais e integra o conjunto de ações sociais da atual gestão, com foco na melhoria da qualidade de vida da população de Pau D’Arco. (Roney Braga A Notícia Portal/ Imagens – Prefeitura de Pau D’Arco)