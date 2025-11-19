Feriado da Consciência Negra: Equatorial define horário de funcionamento das agências e pontos credenciados no Pará

A Equatorial Pará informa que as agências de atendimento e os postos do programa E+ Reciclagem estarão fechados no feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20). Os atendimentos presenciais voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (21) em todo o estado.

Durante o feriado, os clientes continuam contando com atendimento 24 horas pela central 0800 e pelos canais digitais da distribuidora — WhatsApp, site e aplicativo (Android e iOS).

O gerente de Relacionamento com o Cliente, Leonardo da Mata, reforça que equipes técnicas permanecerão de plantão para garantir o pleno funcionamento do sistema elétrico e atender eventuais ocorrências. “Os clientes podem utilizar nossos canais digitais, sem sair de casa, para solicitar serviços e registrar demandas”, destaca.

Central de atendimento: Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196. Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para:

* Informar falta de energia;

* Solicitar religação de energia;

* Consultar débitos;

* 2ª Via de Conta (para o titular);

* Código de barra para pagamentos.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, no Google Play (Android) e Apple Store (IOS) para:

* Informar falta de energia;

* Consultar débitos;

* 2ª Via de Conta (para titulares);

* Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como:

* Solicitação de ligação nova;

* Troca de titularidade;

* Mudança de data de vencimento;

* Solicitação de fatura por e-mail. (A Notícia Portal com informações da Equatorial/ Foto/ Reprodução)