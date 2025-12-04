Policial militar morre após troca de tiros com o marido, também PM, na Grande Fortaleza

Uma policial militar identificada como Larissa Gomes da Silva morreu após trocar tiros com o próprio marido, que também é policial militar, na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso ocorreu durante uma discussão dentro do carro do casal, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com relatos de testemunhas, o marido, lotado no município de Caucaia, havia ido buscar Larissa no local onde ela trabalhava. Durante o trajeto, os dois teriam iniciado uma briga que culminou em disparos de arma de fogo. A soldado foi atingida no abdômen e no tórax, enquanto o policial sofreu um ferimento na artéria femoral.

Os dois foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio. Larissa não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica. O marido foi transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde permanece internado em estado estável e sob escolta policial. A policial deixa três filhos.

A Polícia Militar do Ceará informou que as armas usadas pelos dois, pertencentes à corporação, foram apreendidas. O caso será investigado pela Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJM), que receberá as armas e demais documentos da ocorrência para apuração completa do episódio. (A Notícia Portal com informações de Diário do Nordeste/ Foto: Reprodução)