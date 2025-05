Polícia recupera motocicleta furtada no Distrito Taboca e prende suspeito no Distrito de Nereu, em São Félix do Xingu

Durante operação de saturação realizada na quarta-feira (22), policiais militares do 36° Batalhão da Polícia Militar, subordinado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), recuperaram uma motocicleta furtada e prenderam o suspeito do crime no Distrito de Nereu, zona rural de São Félix do Xingu, sudeste do Pará.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM, composta pelo Subtenente Alonso e pelo Cabo Eliésio, foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) por volta das 11h, após o furto de uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta e azul, no Distrito de Tabocas.

A guarnição iniciou diligências imediatamente e conseguiu localizar o veículo na residência da irmã do acusado, identificado como Wellington Melo, na Vila Nereu. O homem foi encontrado em posse da motocicleta e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Por estar alterado e oferecer risco à segurança da guarnição, foi necessário o uso de algemas durante a abordagem.

Wellington foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tabocas, onde o caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência nº 704/2025.100143-9. A motocicleta foi recuperada e permanece à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais.

A ação faz parte da estratégia de reforço policial na região, determinada pelo comandante do CPR XIII, Coronel PM Formigosa, com o objetivo de intensificar a segurança nos distritos e vilas de São Félix do Xingu. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Policia Militar)