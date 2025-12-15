São Felix do Xingu

Polícia Militar recupera veículo furtado durante operação em Tucumã

Na manhã deste domingo(14), a Polícia Militar do Pará, por meio do 86° Pelotão de Tucumã, realizou a recuperação de um veículo furtado durante uma Operação Saturação no município.

15/12/2025

Na manhã deste domingo(14), a Polícia Militar do Pará, por meio do 86° Pelotão de Tucumã, realizou a recuperação de um veículo furtado durante uma Operação Saturação no município. A ação foi coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel PM Formigosa, com apoio da guarnição local, composta pelos policiais 3° SGT PM Rodrigo e CB PM Machado.

Após a constatação do furto, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para os procedimentos legais. A ação faz parte da estratégia de policiamento ostensivo da PM, que visa garantir a segurança e combater a criminalidade na região.

Por volta das 11h57, a guarnição recebeu uma denúncia via NIOP (Núcleo Integrado de Operações de Polícia) sobre a presença de um veículo suspeito, que corresponderia ao descrito em um boletim de ocorrência anterior como sendo furtado dias antes. A informação indicava que o carro estaria estacionado na rua Salva Terra, nos fundos da Auto Center Destak.

A Operação Saturação tem como objetivo intensificar a presença policial em pontos estratégicos, oferecendo uma resposta rápida e eficiente à criminalidade local.

A guarnição se deslocou imediatamente até o local e, ao verificar a situação, confirmou que o veículo encontrado era de fato o mesmo descrito no BO. Trata-se de uma Pajero, cor preta, com placa NED-2006.

Após a constatação do furto, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu para os procedimentos legais. A ação faz parte da estratégia de policiamento ostensivo da PM, que visa garantir a segurança e combater a criminalidade na região.

A Operação Saturação tem como objetivo intensificar a presença policial em pontos estratégicos, oferecendo uma resposta rápida e eficiente à criminalidade local. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)

15/12/2025

Notícias relacionadas

São Félix do Xingu decreta situação de emergência devido às fortes chuvas

13/03/2025

ELDORADO DOS CARAJÁS: Três pessoas foram encontradas baleadas às margens da PA-275 e duas estariam mortas

01/08/2022

Inep divulga edital do Enem 2019

28/03/2019

REDENÇÃO: Prefeitura consegue recursos para reforma do CRAS e construção da Feira de Quarta-Feira

22/08/2019
Botão Voltar ao topo