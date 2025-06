Polícia Militar recupera objetos furtados e conduz suspeitos à delegacia em São Félix do Xingu

Na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 6h18, a Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão em São Félix do Xingu, atendeu a uma ocorrência de furto no bairro Solar das Águas. A ação aconteceu durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

De acordo com o boletim policial, a vítima, Cícero Miranda Neto, acionou a PM após notar o desaparecimento de alguns pertences de sua residência, localizada na Rua Otávio Torres. Entre os itens levados estavam duas colchas de cama, um perfume e um creme de pele, ambos da marca O Boticário.

Após diligências, os policiais identificaram os suspeitos do crime: Demilson Teixeira Costa, de 27 anos, e Wesley Miranda Neto, de 18 anos. Durante a abordagem, Demilson indicou o local onde parte dos objetos furtados estariam escondidos.

A guarnição, composta pelo sargento Brayan, sargento A. Silva e cabo Amaral, conseguiu recuperar as duas colchas de cama. No entanto, os demais itens (perfume e creme) não foram localizados até o momento.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis. A ação integra os esforços da PMPA em garantir a segurança da população e coibir crimes patrimoniais na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)