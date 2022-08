PARAUAPEPAS: Filho tenta matar o próprio pai com golpes de facão

O crime aconteceu na Rua São João Batista, no bairro da Paz, na tarde desta segunda-feira (01).

Na tarde desta segunda-feira (01), um homem identificado como Leandro Machado da Conceição, foi preso após tentar matar o próprio pai com golpes de facão. O crime aconteceu na Rua São João Batista, no bairro da Paz, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com as informações de testemunha, no início da tarde, por volta das 13h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

No local, os policiais foram informados que uma discussão entre pai e filho quase terminou em tragédia. Leandro desferiu vários golpes de facão no próprio pai. A vítima, identificada como Domingos, foi atingida com cortes na cabeça, corpo e orelha. O genitor ainda tentou se defender usando uma garrafa e conseguiu ferir o agressor na região da cabeça.

Após o crime, Leandro fugiu. Logo sem seguida, a guarnição da PM foi informada que o suspeito estava recebendo atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Cidade Jardim.

Os policiais se dirigiram até a unidade de saúde, capturaram o suspeito e o levaram para a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

Já o idoso foi socorrido e encaminhado para um hospital particular. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do mesmo. (A Notícia Portal /Com informações do Portal Pebão)