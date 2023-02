Prefeitura de Redenção vai inaugurar a moderna Escola Bela Vista localizada na área rural

No próximo sábado (11) estará acontecendo a reinauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bela Vista, que fica localizada na área rural do município de Redenção, no sul do Pará.

A Unidade de Ensino de será entregue para a comunidade pelo prefeito Marcelo Borges, secretário municipal de Educação professor Vanderly Moreira e vereadores, passou por uma gigantesca transformação.

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura , promoveu construção de novas salas de aula, refeitório, banheiros, cozinha, área de circulação, parquinho e paisagismo. Foi construindo também, um moderno complexo administrativo, assim como 100 % de climatização de salas de aula e demais ambientes fechado da escola.

De acordo com o Diretor Vailton, os investimentos feitos pelo prefeito na Escola Bela Vista, superou a exceptiva dos alunos, servidores, pais de alunos e comunidade de um modo em geral.’’ Nós não temos palavras para descrever a transformação promovida em nossa escola, um investimento que superou as expectativas da comunidade escolar e comunidade em geral.

Temos que dizer muito obrigado ao nosso prefeito Marcelo Borges e ao nosso secretário de Educação, Vanderly Moreira, por essa obra fantástica construída aqui na comunidade Bela Vista’’, destacou o diretor. Juntamente com a reforma e ampliação ocorreu a troca de todo o mobiliário escolar.

Fim do aluno caçador

De acordo com o secretário de Educação, professor Vanderly Moreira, uma das maiores transformações na Educação do Campo, foi o fim do aluno caçador. ‘’O aluno caçador era o termo usado para aqueles que levantavam as 3,4 e 5 horas da manhã para poder ir para a escola. Esse aluno carrega na mochila uma lanterna, chegava na escola as sete horas da manhã e quando chegava em casa era por volta das 17hs da tarde, um verdadeiro sofrimento para o aluno que acabava deixando a escola. Devido ao desgaste de acordar cedo e chegar tarde em casa’’, relata Vanderly Moreira.

Um turno

Ainda segundo o secretário, hoje, o horário foi unificado, as aulas começam ás 9 hs da manhã e se estende até uma hora da tarde, dessa forma o aluno não tem que levantar de madrugada para ir para escola e chega ainda com o sol brilhando em casa. ”Essa visão diferenciada da gestão municipal , tem apresentado resultados satisfatórios com o aumento nos índices do IDEB, pois proporcionou melhorias no aprendizados dos alunos da Educação do Campo, pois nossos alunos não são obrigados a levantar de madrugada para ir a escola”, finalizaVanderly Moreira.

Uma grande festa está sendo organizada por funcionários, alunos e comunidade para celebrar o solenidade de inauguração do escola Bela Vista.

Fonte: Blog do Dinho Santos