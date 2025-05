Polícia Militar recupera motocicleta roubada durante operação em São Félix do Xingu

Durante a Operação Saturação, realizada nesta quarta-feira (22), a Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM), recuperou uma motocicleta com registro de roubo no município de Tucumã. A ação ocorreu na Marina Pontão Xingu, por volta das 12h, após denúncia anônima.

A guarnição, composta pelo 3º Sargento PM De Oliveira e o Soldado PM Foscarim, realizava patrulhamento como parte da operação determinada pelo comandante do CPR XIII, Coronel PM Formigosa, quando foi abordada por populares que relataram a presença de uma motocicleta Honda Bros vermelha, sem placa, com características semelhantes a um veículo furtado em abril deste ano.

Ao chegar ao local informado, os policiais localizaram a motocicleta estacionada e entraram em contato com a responsável pelo ponto, identificada como Verônica Gomes. Ela autorizou a averiguação e, após consulta pelo sistema Córtex, foi confirmada a restrição de roubo/furto vinculada ao veículo.

Verônica informou que não era a dona da moto e que o veículo teria sido deixado por um homem identificado apenas como Thiago, que teria seguido em uma embarcação para uma pescaria. Diante dos fatos, a guarnição conduziu a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas e segue atuando firmemente no combate à criminalidade na região do Xingu. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Militar 36º BPM – Servir e Proteger Polícia Militar do Pará)