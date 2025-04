São Félix do Xingu comemora 63 anos de emancipação com olhar para o futuro e valorização de suas raízes

Nesta quarta-feira (10), o município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, celebra 63 anos de emancipação política. Fundado em 1961, o município cresceu em meio à floresta amazônica e hoje se destaca como um dos maiores do Brasil em extensão territorial, com mais de 84 mil km², além de ser referência na pecuária e na produção agropecuária do estado.

Terra de riquezas e desafios: com uma população estimada em cerca de 65 mil habitantes, segundo dados do IBGE, São Félix do Xingu abriga uma das maiores frotas de gado do país, com mais de 2 milhões de cabeças, além de uma produção agrícola em expansão, especialmente em áreas como cacau, mandioca, milho e leite.

Apesar de suas riquezas naturais e produtivas, o município enfrenta desafios históricos, como a regularização fundiária, infraestrutura precária em áreas rurais e questões ambientais sensíveis, por estar inserido em região de alto interesse ecológico e pressões por desmatamento.

Desenvolvimento com sustentabilidade: Nos últimos anos, São Félix tem buscado um caminho de desenvolvimento mais sustentável, com incentivos à agricultura familiar, programas de educação ambiental e ações de recuperação de áreas degradadas. O município também participa de projetos em parceria com o governo estadual, federal e organizações da sociedade civil que visam equilibrar produção e conservação.

Atualmente, o município é governado pelo jovem prefeito Fabrício Batista (Podemos), pecuarista e goiano de Goianésia, tendo como vice-prefeita Cacilda Levino, com formação em administração e também goiana da cidade de Rubiataba.

História viva: Fundado às margens do Rio Xingu, o município tem sua história profundamente ligada às populações indígenas, aos migrantes nordestinos e ao ciclo da extração de madeira e borracha. Com o tempo, se tornou um ponto estratégico para a expansão da fronteira agrícola e para a formação de novas comunidades, vilas e assentamentos.

Hoje, aos 63 anos, São Félix do Xingu reafirma seu papel como um dos pilares da Região de Integração Araguaia, com potencial para crescer cada vez mais com inovação, respeito às tradições e união entre seus povos. Parabéns, São Félix do Xingu! Que os próximos anos sejam de prosperidade, paz e orgulho para todos os xinguenses. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Roni Moreira, Agência Moreira).