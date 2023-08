Estado do Pará adere ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

O governador Helder Barbalho assinou, na tarde desta quarta-feira (16), o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A medida é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para manter os paraenses engajados no Programa Nacional de Imunização (PNI) desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS).

O evento foi realizado no Salão Oval do Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual, em Belém. Na oportunidade, Helder Barbalho reafirmou que o momento é de celebração institucional e de trabalho integrado no combate ao negacionismo e apoio à ciência e pesquisas.

“É fundamental a mobilização de todos os entes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e, acima de tudo, da sociedade para que possamos atingir as metas de vacinação. Neste momento, estamos com campanha de multivacinação em todos os postos de saúde do Estado, ofertando vacina”, ponderou o governador.

“E fazemos um chamamento à população: não basta ter vacina, é Foto: Marco Santos / Ag. Pará fundamental vacinar. Esse é o principal instrumento para prevenir doenças, protegendo e imunizando a população. Portanto, aqueles que ainda não se vacinaram, verifiquem o seu calendário e caderneta, e coloquem suas vacinas em dia. Isso evitará doenças e que procurem hospitais para realizar tratamentos”, completou Helder Barbalho.

Ainda durante a solenidade, o presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, juiz Jayme Oliveira Neto, ressaltou que o Governo do Pará sempre foi engajado na consciência vacinal e a adesão auxiliará o país a retornar aos índices vacinais de 2010. “É um ato simbólico para mobilizarmos forças junto à sociedade para recuperamos uma condição mínima”, ponderou.

O procurador-geral de Justiça, César Mattar Júnior, classificou a adesão ao Pacto como um momento único e de sinergia, já que os princípios do Pacto estão em consonância com as diretrizes e trabalho desenvolvido pelo Governo do Pará. “O primeiro passo já está sendo dado, que é unir as instituições neste mesmo trabalho”, afirmou.

O evento também contou com a presença da vice-governadora Hana Ghassan e do corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque.

Sobre o Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

O Pacto Nacional pela Consciência Vacinal é uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público, por iniciativa da Comissão da Saúde. A ação foi lançada em 30 de novembro de 2022, com o propósito de conscientizar a população acerca da importância da vacinação prevista no Plano Nacional de Imunização (PNI), para a prevenção de doenças, visando a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo o território nacional.

Mobilização – Para ampliar o alcance da campanha e a conscientização da importância da vacinação em todo o país, a Comissão da Saúde do CNMP disponibilizará materiais gráficos informativos que podem ser utilizados por outras instituições interessadas em aderir à causa. (A Notícia Portal/ Agência Pará)