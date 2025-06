Polícia Militar recupera bens furtados durante operação no Setor Planalto

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão de São Félix do Xingu, recuperou na tarde desta terça-feira (10) diversos objetos furtados de uma residência no Setor Planalto. A ação ocorreu durante a Operação Saturação, coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

Por volta das 12h, a guarnição da VTR 3603, composta pelo 3º sargento A. Silva e o cabo Amaral, foi acionada pelo NIOP (Núcleo Integrado de Operações) para averiguar uma movimentação suspeita em uma residência onde ocorria o descarregamento de um caminhão de mudança. A denúncia apontava que os objetos transportados poderiam ser fruto de furto.

Ao chegar no local, os policiais constataram que os bens descarregados uma geladeira, uma cama box e um sofá pertenciam ao senhor Marcos Milhomem, morador do mesmo setor. Os itens haviam sido furtados de sua residência.

Durante a abordagem, um indivíduo que se encontrava no interior da casa fugiu ao avistar a guarnição, pulando muros de quintais vizinhos. Apesar das buscas imediatas, ele não foi localizado. Posteriormente, o suspeito foi identificado como Lucas, conhecido na região como “Filho do Índio”.

O motorista do caminhão, identificado como Eduardo Sousa dos Santos, informou à PM que havia sido contratado por Lucas para realizar uma mudança, sob a alegação de uma separação conjugal. Ele disse não saber da procedência ilícita dos objetos.

Os bens recuperados foram devolvidos ao legítimo proprietário e deixados sob sua guarda, na Rua Osório de Oliveira Freitas, no Setor Novo Horizonte. O senhor Marcos Milhomem agradeceu à Polícia Militar pela rápida resposta e pela eficiência na recuperação de seus pertences. A Polícia Militar segue em diligência para localizar e prender o suspeito. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)