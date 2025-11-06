Polícia Militar realiza operação e flagra dupla com pistola irregular em hotel de Xinguara

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17° Batalhão, realizou nesta quarta-feira (5) mais uma etapa da Operação Saturação, que tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo em Xinguara e garantir mais segurança à população. A ação ocorreu sob o comando do Coronel Formigosa, comandante do CPR XIII, e do Tenente-Coronel Aviz, comandante do 17° BPM.

Durante o patrulhamento, por volta das 11h, a guarnição da viatura 1715, composta pelo 2° Sargento PM Genésio, Cabo PM Bruno e Cabo PM R. Andrade, recebeu uma denúncia anônima informando que dois homens em uma caminhonete Chevrolet S10 prata, sem placa, circulavam pelo centro da cidade em atitude suspeita, supostamente portando armas de fogo.

Após diligências, os policiais localizaram o veículo em frente a um hotel da cidade. Ao verificarem com a recepção, foram informados de que o automóvel havia sido deixado por dois hóspedes, identificados como Aldezir Matos e João Domingos de Sousa.

Durante a abordagem, Aldezir afirmou ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e que possuía uma arma registrada em seu nome. Com autorização, os policiais realizaram busca no quarto, onde encontraram uma pistola Taurus G3 T.O.R.O calibre 9mm, com dois carregadores e 24 munições intactas.

Ao consultar os sistemas de segurança pública, os militares constataram que o certificado de registro da arma estava cancelado pelo Exército Brasileiro, e que a guia de trânsito apresentada não atendia aos padrões exigidos para o transporte do armamento.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A Operação Saturação segue sendo realizada em diversos pontos da cidade, com foco no combate a crimes e na prevenção de ações ilícitas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)