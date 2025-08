Megarrelâmpago nos EUA com raio de 829 km bate recorde mundial

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou, nesta quinta-feira (31/7), o novo recorde mundial de maior extensão registrada para um raio: 829 km de comprimento. O fenômeno ocorreu durante uma tempestade que cruzou o céu entre o leste do Texas e a região de Kansas City, no Missouri, em outubro de 2017.

O Comitê de Extremos de Tempo e Clima da OMM reconheceu o novo recorde com a ajuda de tecnologias mais recentes de satélite. As descobertas foram publicadas no Boletim da Sociedade Meteorológica Americana. O recorde anterior para o comprimento de um raio era de 768 km e também foi registrado nos Estados Unidos, no ano de 2020.

O comprimento do novo raio é o equivalente à distância entre Paris, ana França, e Veneza, na Itália. Um carro levaria de oito a nove horas para realizar o trajeto, e um avião comercial, pelo menos 90 minutos. Para o professor Randall Cerveny, relator de Extremos de Tempo e Clima da OMM, este novo recorde demonstra o progresso científico na observação, documentação e avaliação desses eventos.

“É provável que extremos ainda maiores ainda existam e que seremos capazes de observá-los à medida que medições adicionais de raios de alta qualidade se acumulam ao longo do tempo”, afirmou. (A Notícia Portal com informações de Madu Toledo Metrópoles/ Foto: Divulgação)