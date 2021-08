CUMARU DO NORTE: Polícia Federal fecha garimpo ilegal e apreende maquinários

A operação aconteceu nesta última quinta-feira (05), e foi efetuada pela Polícia Federal de Redenção, sudoeste paraense e pelo Ministério Público do Trabalho. Ação foi para combater delitos de redução de trabalhador à condição análoga à escravidão, além coibir também os crimes ambientais, através de garimpos clandestinos.

Na ocasião, foram encontrados dois garimpos ilegais, sendo que ambos estavam em funcionamento e tiveram suas atividades imediatamente paralisadas. Imagens de satélite, obtidas por meio do sistema PLANET, auxiliaram na prévia identificação da existência dos garimpos e possibilitaram a atuação simultânea em todas as frentes de trabalho.

APREENSÕES: Na operação, foram apreendidas quatro Escavadeiras Hidráulicas, sete motores bombas, um caminhão Ford F400, um automóvel volkswagen Polo 2019, uma espingarda, um revólver 38, várias munições de vários calibres, três motosserras e instrumentos usados na atividade mineraria ilícita.

Além disso, 20 trabalhadores que se encontravam submetidos a condições degradantes de trabalho foram resgatados, e uma pessoa foi presa em flagrante. A Polícia Federal irá avaliar o dano ambiental feito no local. Caso confirmadas as hipóteses criminais, os investigados responderão pelos crimes. (Da redação com informações do DOL).