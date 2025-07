Polícia Militar localiza caminhonete roubada na zona rural

Durante operação de saturação realizada no município de Água Azul do Norte, sudeste do Pará, a Polícia Militar localizou uma caminhonete roubada que havia sido abandonada em área de mata. A ação ocorreu nesta quinta-feira (11) e foi coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), sob responsabilidade do coronel Formigosa.

A guarnição da PM, composta pelo 3º sargento Sales, o cabo B. Silva e o soldado Alves, recebeu a denúncia de moradores da região sobre um veículo abandonado na vicinal Oliveirão, às margens da PA-279, a cerca de 45 km da sede do município, sentido Ourilândia do Norte.

No local, os policiais encontraram a caminhonete Chevrolet S10 preta, modelo LTZ DD4A, já sem placas e com as portas trancadas. Após verificação do número do chassi, foi confirmado que o veículo havia sido tomado de assalto no dia 8 de julho, por volta das 20h45, na cidade de Xinguara.

Foram realizadas buscas na área com o objetivo de localizar os autores do crime, mas até o momento ninguém foi encontrado. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil de Água Azul do Norte, que dará continuidade às investigações.

A Polícia Militar segue reforçando o patrulhamento ostensivo na zona rural e áreas estratégicas, com foco no combate ao roubo de veículos e à criminalidade organizada na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações PMPA/ Foto: Divulgação)