Xinguara: Wagner Diniz e Two Dogs abrem a programação do PONTÃO 2023, sábado (8)

Xinguara é um dos principais pontos de lazer para famílias e amigos na região nesta temporada de Verão. E neste ano a programação na Praia do Pontão, apresentada pela prefeitura de Xinguara, garante muita diversão e gera bastante expectativa no público.

Sábado (8) a programação começa com a grande cavalgada do distrito São José pela manhã e a noite, no palco, a explosão do piseiro, Wagner Diniz e o sucesso do Fuk, Two Dogs.

A gestão do prefeito Dr. Moacir Faria (PL) com o apoio do Governo do estado, está empenhada para garantir a segurança e a qualidade do Veraneio 2023, superando o sucesso das programações dos anos anteriores. Após a abertura oficial, a programação segue com grandes atrações.

Dia 14 – Dois shows:

✅ O sucesso e o talento da Banda JMI, e o show dela, que é bárbara…Barbara D’lux.

Dia 15 – O Mega show é surreal:

✅ Cleber e Cauan.

Dia 21 – Mega show com a rainha:

✅ Joelma

Dia 22 – O esqueminha e o mega show:

✅ Max e Luan

Dia 28 – Mega show do rei do Piseiro:

✅Washington Brasileiro.

Dia 29 – O show é com eles:

✅ Nicácio Oliveira, Edvan Viola, Karol Arraes e Leandro Kennedy

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)