Polícia Militar e Prefeitura de Sapucaia realizam formatura do Proerd

Em solenidade realizada na Quadra de Esporte da Escola Padre Jose de Anchieta, na tarde do 28 de novembro, a Polícia Militar e a prefeitura de Sapucaia através da Secretaria Municipal de Educação, realizaram a formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

Foram entregues certificados para 200 formandos que prestaram o juramento, alunos do 5⁰ e 7º ano.

Antes da diplomação, foram distribuídos brindes para as três crianças melhor colocadas na redação do Proerd, como prova de incentivo à criatividade e avaliação do aprendizado do curso.

As autoridades que compareceram no evento foram o Cel PM Marcus Formigosa, comandante do CPRXIII, o Prefeito do Município de Sapucaia Wilton Lima, Ten Cel PM Pereira Subcomandante do CPRXIII e Cap PM castro Subcomandante do 17ºBPM.

O Comandante do CPRXIII Cel Formigosa em seu discurso, falou da importância do PROERD para combater as drogas de forma preventiva e Educacional e por fim parabenizou os formandos e parceria existente entre a PM e a Prefeitura local e também saudou os instrutores do PROERD, pelo excelente trabalho prestado à comunidade escolar.

O Prefeito de Sapucaia Wilton Lima parabenizou as crianças e adolescentes que estavam formando, agradeceu o envolvimento dos pais e professores pelo envolvimento e a Policia Militar por disponibilizar o PROERD para a sociedade.

O PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), começou em 1982, na cidade de Los Angeles, EUA, em parceria com o Departamento de Polícia daquela cidade e as escolas. No Brasil o programa foi introduzido no ano de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. No Estado do Pará o Proerd foi implantado em agosto de 2003. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)