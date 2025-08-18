Redenção celebrou 4º Círio de Nazaré com o tema “Maria, porta do céu”

A apresentação do manto: A programação iniciou no sábado (16), com a tradicional Missa de Apresentação do Manto, celebrada às 18h, na Paróquia Nossa Senhora das Graças. O momento, sempre cercado de grande expectativa, revelou ao público o novo manto da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é trocado anualmente e mantido em sigilo até a celebração.

O manto de 2025 foi produzido pelo artista Antônio José, responsável por diversas obras do Círio de Belém, e foi doado por Roseli. Em sua apresentação, destacou-se a simbologia das cores e elementos escolhidos.

Neste ano, o azul, reflexo do céu, foi a cor predominante, transmitindo a serenidade do coração de Maria. As pedrarias em azul, rosa-claro e prata, combinadas com os lírios, representaram a pureza e a missão de Nossa Senhora, Porta do Céu, que com humildade abriu à humanidade o caminho da salvação. A composição também recordou a presença de São José, guardião silencioso do Verbo eterno.

Na parte de trás do manto, a imagem de Nossa Senhora das Graças trouxe ainda mais significado: Maria, cheia de graça, aparece com o Menino Jesus em seu ventre, sinal de que é por meio dela que Deus se faz presença viva no meio do povo. Esse detalhe dialoga de maneira especial com Redenção, onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré habita na capela da Paróquia Cristo Redentor, enquanto o manto evocou a devoção à padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Graças, unindo a comunidade em torno do Círio.

O manto foi finalizado com o terço que o envolve por completo, fechado à frente como um broche sagrado. Um gesto simbólico que remete à oração do Santo Rosário, caminho de contemplação dos mistérios de Cristo e fonte de esperança para milhares de devotos.

Trasladação e Círio: Após a missa e a revelação do manto, realizou-se a Trasladação, procissão que levou a Imagem até a Comunidade Jesus Bom Pastor. No domingo, às 6h, o Círio teve início com a Santa Missa, marcada pela bênção dos romeiros e da corda, seguida da grande procissão com 7 km de percurso, repleta de homenagens e manifestações de fé.

Segundo a organização, cerca de 5 mil fiéis participaram da missa de sábado e mais de 7 mil acompanharam o Círio no domingo. Ao todo, estiveram presentes as 42 comunidades das Paróquias Cristo Redentor e Nossa Senhora das Graças, além de paróquias da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, municípios do Tocantins e até de outros estados.

Estrutura e devoção: Os preparativos do Círio começaram muito antes. Desde 6 de junho até 10 de agosto, a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré percorreu em peregrinação cidades do sul do Pará e do Tocantins, mobilizando a fé da região. Para o grande dia, foram confirmadas sete caravanas vindas dessas localidades.

Assim como em Belém, o Círio de Redenção contou com uma ampla estrutura: equipes de resgate formadas por médicos, enfermeiros, estudantes e voluntários capacitados em primeiros socorros; guardas preparados em parceria com a equipe do Círio de Belém; além de grupos de apoio e acolhida, que garantiram organização e segurança ao evento.

Um elo de fé: Com grande participação popular, o Círio de Nazaré em Redenção se consolidou, mais uma vez, como um dos maiores momentos de devoção mariana da região, unindo comunidades, famílias e romeiros em uma caminhada de fé, amor e esperança. (A Notícia portal com informações de Amanda Moraes Você News /Fotos Diretoria do Círio)