Polícia Militar frustra tentativa de assalto em supermercado Assaí, em Parauapebas

Na manhã desta quinta-feira (17), a Polícia Militar de Parauapebas frustrou uma tentativa de assalto na entrada do supermercado Assaí Atacadista, localizado em uma das áreas mais movimentadas da cidade. A ação rápida dos policiais impediu que o crime fosse concretizado e resultou em confronto armado com os suspeitos.

De acordo com informações preliminares, os criminosos estavam em uma caminhonete e trocaram tiros com a guarnição da PM durante a abordagem. Um dos suspeitos foi baleado e encaminhado para atendimento médico. O outro foi detido e está à disposição da justiça.

Clientes que estavam no local no momento do ocorrido registraram imagens do cenário deixado pelos criminosos, com marcas de tiros e veículos parados às pressas, o que gerou pânico entre os consumidores.

A área foi isolada para investigação e coleta de evidências. A Polícia Civil já iniciou os procedimentos para apurar a motivação e identificar outros possíveis envolvidos. Apesar do susto, não há registro de feridos entre os clientes ou funcionários do supermercado. (Roney Braga/ A Notícia Portal com informações da Instagram Falou Pará)