Polícia Militar do Pará prende suspeito de feminicídio em Ourilândia do Norte

Na madrugada de segunda-feira (6), a Polícia Militar do 36º Batalhão de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, capturou Rogério dos Santos Silva, acusado de tentativa de feminicídio contra Eliane Gomes Bezerra. O crime aconteceu na noite do último domingo, dia 5.

Após receber informações de que o suspeito havia abastecido seu veículo Polo preto em um posto de combustível e estava fugindo em direção à cidade de Água Azul do Norte, os policiais agiram rapidamente. Acredita-se que Rogério estivesse tentando escapar para Parauapebas, onde tem parentes. A guarnição iniciou uma diligência e conseguiu interceptar e prender o acusado na rodovia PA-279, próximo à Vila Caeteté.

Eliane Gomes Bezerra, a vítima, foi atacada com múltiplos golpes de faca e foi submetida a uma cirurgia no Hospital Regional da PA-279. Seu estado de saúde é delicado e requer cuidados intensivos. Rogério dos Santos Silva foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde serão tomadas as medidas legais necessárias. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer os detalhes do incidente e garantir que a justiça seja feita.

(A Notícia Portal, redação com informações de Luiz Pereira)