CRAS e SCFV participam das festividades natalinas no Parque Ambiental

A Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através do CRAS e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou uma belíssima apresentação do Coral Vozes do Futuro dentro da programação do “Natal de Luz”.

O evento contou com a presença das crianças e adolescentes do SCFV, com apresentação especial que emocionou o público presente. Também foi um momento oportuno para refletir, que não é possível pensar um município mais justo sem celebrar a inclusão social.

A apresentação teve por objetivo trazer a mensagem de que o Natal sem luz não é Natal, que acender a própria luz, é acolher Cristo e emanar encanto e paz aos corações.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Jucema Cappellesso, muito emocionada agradeceu toda equipe. “Nossas crianças são joias raras, por isso cuidamos com cuidado, carinho, atenção e muito amor”, citou, e finalizou desejando que o Menino Jesus ilumine a todos e traga a esperança de dias melhores, que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor.

Fonte: Ascom/Assistência Social/Prefeitura de Redenção