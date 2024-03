REDENÇÃO: VEREADORES DISCUTEM NOVAMENTE PROJETO DE EMPRÉSTIMO DE 35 MILHÕES DE REAIS

Na manhã de segunda-feira, 18, foi realizada após sessão ordinária na Câmara de vereadores de Redenção, a audiência pública que discutiu a situação do projeto de lei que visa realizar empréstimo de 35 milhões de reais junto ao Banco do Brasil em benefício da prefeitura municipal.

De acordo com o projeto de lei, a contratação da operação de crédito tem como objetivo a utilização do recurso para investimentos na infraestrutura do município, tais como a construção do centro administrativo, estação de produção de energia fotovoltaica (energia solar), pavimentação asfáltica e aquisição de material destinado a implementar a infraestrutura.

Vale ressaltar que esse projeto já havia sido aprovado pela Câmara em 2021, que liberou a solicitação do empréstimo para a prefeitura. Entretanto, devido inconsistências na documentação apresentadas ao banco, o pedido foi negado.

Dessa forma, foi preciso realizar alterações na documentação inicial do projeto para ser reencaminhada novamente para mais uma tentativa de aprovação do empréstimo ao banco. Sendo necessário, mais uma vez, a liberação da PL por parte dos vereadores.

Este projeto já havia tido grande repercussão na época devido o alto valor solicitado e possível aumento de impostos para pagamento da dívida, causando uma divisão entre os legisladores, mesmo assim, foi aprovado por maioria de votos e não por unanimidade.

Durante a audiência, apenas os vereadores opositores se manifestaram acerca do intento. Sendo que, em suma, eles não se opõem ao projeto em si, pois reconhecem os benefícios para Redenção, mas alegam que o projeto ainda contém diversas falhas, não detalhando os possíveis gastos com o empreendimento, além de ressaltarem que a gestão está aproveitando a oportunidade devido ao ano eleitoral.

A votação do projeto está prevista para ocorrer ainda essa semana, durante as sessões ordinárias que acontecem provisoriamente no auditório da OAB – Subseção Redenção. (A Notícia Portal, Renê Valente)