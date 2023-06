Redenção: PF cumpre mandado contra investigado por fraude no Seguro-Defeso

O mandado foi expedido pela Comarca de Rondonópolis/MT. O acusado estaria envolvido com uma rede de fraudadores do Seguro, que age nas regiões Norte e Nordeste do país.

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (27) um mandado de busca e apreensão em Redenção, no sul do Pará, com o fim de colher maiores elementos sobre uma rede de fraudadores do Seguro-Defeso atuantes nos estados das regiões Norte e Nordeste do país. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início com as declarações de uma funcionária de lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal que fora cooptada pelos criminosos para alterar o cadastro de diversos pretensos pescadores. Uma vez modificados os registros, acredita-se que os beneficiários recebiam uma parcela do benefício, ficando as demais com a organização criminosa.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos três aparelhos celulares em posse do investigado, o qual figura em outros inquéritos que investiga o mesmo crime. (A Notícia Portal/ Native News Carajás)