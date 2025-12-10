Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na região do Assurini, em Altamira

Nesta terça-feira (9/12), a Polícia Federal deflagrou uma operação na região do Assurini, com foco na área conhecida como Garimpo da Ressaca, no município de Altamira, com o objetivo de intensificar o combate às atividades ilícitas de extração mineral na Amazônia.

Equipes de policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e realizaram incursões em diferentes pontos de garimpo. Nos locais vistoriados, foram identificados diversos sítios clandestinos, resultando na inutilização de motores, esteiras, estruturas de garimpo e barracões utilizados na exploração irregular.

O material apreendido será encaminhado para exame pericial, e as investigações terão continuidade com base nas evidências coletadas, a fim de identificar todos os responsáveis e aprofundar a apuração dos crimes ambientais, em um esforço essencial para a proteção da floresta, dos recursos naturais e das populações tradicionais, assegurando o cumprimento da legislação ambiental e o enfrentamento de delitos que ameaçam a região amazônica. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)