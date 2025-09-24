Equatorial Pará reforça rede elétrica no Distrito Industrial de Parauapebas

As equipes da Equatorial Pará estiveram em campo, entre os dias 15 e 17 de setembro, no Distrito Industrial de Parauapebas, para a instalação de um novo equipamento que faz parte do plano robusto de investimentos da Distribuidora e que visa trazer melhorias constantes na qualidade no fornecimento de energia elétrica do município. Trata-se do Banco Regular de Tensão.

Segundo Arlane Sales, líder de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, a intervenção trará benefícios diretos aos empreendimentos da região. “Esse tipo de obra garante mais confiabilidade e estabilidade na rede elétrica, pois o equipamento atua de forma automática melhorando o nível de tensão e regulando a energia para o nível adequado”, explica a líder.

Ações – Comprometida em oferecer o melhor serviço de fornecimento de energia elétrica aos seus clientes, a Equatorial Pará investiu no primeiro semestre de 2025 um aporte de R$14,3 milhões aplicados em serviços de manutenção, obras e aquisição de novos equipamentos no município de Parauapebas adequando sua atuação ao crescimento populacional e de empreendimentos do município.

O plano de investimentos executado de janeiro a julho contemplou ações como a manutenção de redes em diversos bairros da cidade, reforço operacional e a modernização de equipamentos automatizados, que ampliam a confiabilidade do sistema. Também estão em andamento obras estruturantes em circuitos de média e baixa tensão, além de investimentos no programa PLPT (Programa Luz para Todos), que visa democratizar o acesso à energia elétrica. (A Notícia Portal com informações de Assessoria de Comunicação Social da Equatorial Pará, Foto: Divulgação)