RIO MARIA: Prefeita Márcia Ferreira processa Blogueiro, pede censura de postagem e indenização de R$ 20 mil, mas justiça nega

A prefeita de Rio Maria, Márcia pediu à justiça que punisse o Blogueiro José Augusto pelo fato do mesmo ter publicado um vídeo na rede social se referindo ao momento difícil que passa a sua gestão. Na ação Márcia Ferreira pediu: uma indenização de R$ 20 mil reais e que o Blogueiro retirasse imediatamente o vídeo do ar, sob pena do mesmo pagar multa diária de R$ 500,00 em caso de desobediência e que a justiça determinasse ainda que o blogueiro ficasse proibido de publicar outras críticas contra ela.

No vídeo que foi postado o Blogueiro falou sobre a relação entre a prefeita Marcia Ferreira com a vice – prefeita – Cleide do Salão; sobre a atual gestão da prefeitura, se referindo a uma pesquisa de opinião pública que coloca a atual gestão de Rio Maria como uma das piores do Estado. O editorial também fez menção a intervenção da prefeita Márcia Ferreira junto a câmara de vereadores para tentar eleger como presidente da casa um vereador de sua base aliada, porém a prefeita saiu derrotada da referida disputa.

No despacho do juiz Jacob Arnaldo Campos Farache ele negou todos os pedidos feitos pela prefeita. Ele disse ainda que no vídeo, não viu abuso ao legítimo exercício do direito a crítica e a liberdade de expressão, o que ele classificou como uma das prerrogativas fundamentais da sociedade democrática e que a prefeita está sujeita a fiscalização e críticas externadas pelos munícipes.

No despacho, ficou designado para o dia 28 de agosto de 2024 às 10 hs, a realização da audiência de instrução e julgamento do processo. Se a decisão da justiça for mantida a prefeita deverá pagar as custas processuais e abrirá precedentes para que o Blogueiro possa ingressar na justiça com representação contra a prefeita Márcia Ferreira, por denunciação caluniosa. (Notícia Portal da redação)