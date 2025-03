Polícia Federal prende dois homens em operação contra desmatamento e extração de areia em Rio Maria

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (25), dois homens envolvidos em crimes de extração ilegal de areia e desmatamento ilegal na zona rural de Rio Maria, no Sul do Pará. A ação fez parte da operação “Rio de Areia” e resultou na apreensão de um caminhão caçamba, uma escavadeira hidráulica e celulares dos suspeitos.

Segundo nota divulgada pela PF, apurações confirmaram a evolução do desmatamento e da extração de areia sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM). “Na região, é possível observar o acúmulo de sedimentos e o assoreamento do rio, com a formação de bancos de areia”, informa o comunicado oficial.

Os dois homens foram enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e na Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica. Após a prisão, foram encaminhados ao presídio de Redenção, enquanto as investigações continuam em andamento para apurar outros possíveis envolvidos e a extensão dos danos ambientais causados na região. (Comunicação Social da Polícia Federal no Pará)