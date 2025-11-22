Lucas Fialho grava seu primeiro DVD em Boston e consolida expansão internacional da carreira

O cantor Lucas Fialho, revelado em Redenção e atualmente morando nos Estados Unidos, vive nesta sexta-feira (22) um dos momentos mais importantes de sua carreira: a gravação de seu primeiro DVD, Modão na Gringa, em Boston.

Natural de Conceição do Araguaia e criado em Redenção, Lucas está há um ano no exterior. Nesse período, ele ampliou sua presença na cena musical voltada para brasileiros que vivem fora do país. A gravação do DVD marca um avanço decisivo em sua trajetória e leva o talento regional para novos públicos.

O evento acontece no Oliveira’s Steak Bar & Grill, que receberá tanto o público brasileiro quanto espectadores internacionais. A proposta reforça o potencial do artista em apresentar a essência do modão, estilo marcado por forte identidade cultural e raízes no interior, para além das fronteiras nacionais.

Com esse projeto, Lucas Fialho se firma como um dos artistas que mais impulsionam a música produzida no Sul do Pará. Ele fortalece sua imagem no cenário artístico e mostra que o talento regional pode conquistar espaço e reconhecimento no exterior. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)