Morre, em Goiânia, o empresário Fábio da Sarandi, de Marabá

O conhecido empresário Fábio Rodrigues de Araújo Filho faleceu por volta das 15 horas deste sábado (22) na casa onde estava morando em Goiânia (GO), aos 67 anos. Empresário e produtor rural, era muito conhecido pela atividade da sua empresa, Grupo Sarandi, com sede em Marabá e que atuava na distribuição de bebidas em toda a região.

Natural de Sandovalina (SP), Fábio teve o seu êxito empresarial todo construído aqui no Pará, onde também foi gerente do extinto banco Bamerindus. A exemplo de tantos outros colegas bancários que para aqui vieram, ele acabou ficando radicado em Marabá.

Também tinha uma vida ativa junto à comunidade católica, na qual também constituiu muitos amigos e admiradores. O amigo e compadre Mauro de Souza o descreve como uma figura humana das mais especiais, sempre preocupado com o próximo.

O Grupo Sarandi atua como distribuidor autorizado da Coca-Cola no Sul e Sudeste do Pará, com unidades em Redenção, Marabá e Tucumã. Iniciou suas operações em 2009 em Redenção, expandindo para Marabá em 2011 e Tucumã em 2022. Atualmente, essas filiais atendem a mais de 20 cidades na região, garantindo qualidade e segurança na entrega dos produtos. (Roney Braga/ Portal A Notícia com informações do Correio de Carajás)