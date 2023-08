Redenção: Após ser flagrado roubando moto, homem morre em conflito policial

Um homem, ainda não formalmente identificado, foi morto pela Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (21), em uma suposta troca de tiros em Redenção, no sul do Pará. O homem teria acabado de roubar uma moto no setor Capuava e foi surpreendido pelos policiais. A perseguição ao suspeito terminou após o tiroteio que assustou moradores na área.

Eram aproximadamente 10h quando o suposto ladrão roubou a moto no setor Capuava. Uma equipe da PM passava pelo local e foi acionada, dando início à perseguição rapidamente. Em determinado ponto, o suspeito abandonou a moto e saiu pulando muros. Os policiais conseguiram encurralar o homem que reagiu atirando, como relataram os policiais que atiraram de volta.

O caso será investigado pela Polícia Civil em Redenção, que vai analisar toda a dinâmica da ação policial. A moto roubada foi devolvida à vítima do crime.

(A Notícia Portal/ Fato Regional)