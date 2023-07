Foragido da Justiça do Tocantins é preso em Redenção

Um foragido da Justiça do estado do Tocantins foi preso na tarde da última terça-feira (25), na cidade de Redenção no sul do Pará.

O homem conduzia uma moto NXR BROSS em atitude suspeita, quando foi abordado por uma guarnição do Grupo Tático Operacional (GTO) da Policia Militar, que estava em rondas pela cidade.

Na abordagem, foi descoberto que o homem tinha um mandado de prisão decretado pela Comarca de Palmas capital do Tocantins. Não foi divulgado seu nome, e nem o crime cometido por ele.

Depois de receber voz de prisão, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Redenção, onde ficará preso à disposição da Justiça. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)