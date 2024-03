Polícia Federal de Redenção prende, no sul do Pará, um suspeito de roubo e um suspeito de homicídio

Duas pessoas foram presas, em diferentes situações, pela Polícia Federal de Redenção, no sul do Pará. Um deles é um homem suspeito de roubo, cometido em São Félix do Xingu. O outro foi capturado por suspeita do crime de homicídio qualificado em Tocantins. As informações foram divulgadas e confirmadas somente na tarde desta quarta-feira (6).

Havia mandados de prisão contra os dois homens, que moravam e trabalhavam na região sul do Pará. O suspeito de roubo com uso de arma de fogo de uso restrito teve mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) no ano passado. O suspeito de homicídio teria cometido o crime em Porto Nacional, no estado do Tocantins, em 2018.

A prisão do suspeito de roubo ocorreu em Conceição do Araguaia, no dia 1º de março. A prisão do suspeito de homicídio qualificado foi na última segunda-feira (4), na Agrovila da BR-158, entre Redenção e o distrito de Casa de Tábua (Santa Maria das Barreiras). Os dois seguem presos e estão à disposição do Poder Judiciário.

Por padrão de trabalho em respeito à lei contra abusos de autoridade, a Polícia Federal não costuma divulgar nomes e imagens dos envolvidos em investigações.

(A Notícia Portal/Fato Regional)