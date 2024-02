Xinguara: Tio é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinha de 11 anos

Um homem de 42 anos, foi preso em flagrante pela Policia Militar na última terça-feira (6), em Xinguara, no sul do Pará, acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha de apenas 11 anos de idade.

O caso teria sido descoberto pela avó da criança, e mãe do acusado de nome Fábio. Tudo começou quando a menina veio do estado do Maranhão para morar com avó, devido problemas familiares a menina foi morar com o tio, que morava sozinho. Quando avó pediu que a menina voltasse a morar com ela, o tio negou a ida da menina.

Achando estranho, avó acionou o conselho tutelar e com o apoio da Policia Militar, foram até uma KIT-NET localizado na Rua Itaipavas, no bairro Tanaka II. No local o acusado acabou detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Durante depoimento, o homem confessou o abuso, e que estava morando maritalmente com a sobrinha.

Foi descoberto também que o homem já tem uma condenação por tráfico de drogas. Por esse crime ele foi julgado e condenado pela justiça.

A menina está aos cuidados do Conselho Tutelar de Xinguara, e será levada para a cidade de Marabá, para a realização de exames para comprovar os abusos. (A Motícia Portal/Luiz Pereira)